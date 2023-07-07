В Днепре выставили на продажу известное историческое здание в центре города

В Днепре в очередной раз хотят продать Английский клуб.

Это здание в центре Днепра неоднократно пытались продать, но покупателя так и не нашли.

Объявление о продаже появилось на сайте Национальной электронной биржи.

Продают 90 из 100% части здания, расположенного по адресу город Днепр, улица Воскресенская (бывшая Ленина), дом 3. Аукцион проводят по английской схеме, то есть без возможности снижения начальной цены.

За здание в центре Днепра просят 26 миллионов 277 тысяч гривен. Общая площадь – 3380 квадратных метров.

Электронный аукцион запланирован на 20 июля.

Сообщается, что бывший Английский клуб с 2014 года является частью залоговой собственности ПриватБанка. Поэтому его продают как имущество должников по делу о банкротстве.

Детали аукциона можно узнать здесь.

Напомним, ранее развалившееся здание Английского клуба пытались спасти, отремонтировав крышу и закрыв окна. Мы также рассказывали подробную историю этого сооружения.

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