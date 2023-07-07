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  • “Не зовсім розумний вибір”: дніпряни поскаржилися на печиво з волоссям, яке придбали в АТБ

“Не зовсім розумний вибір”: дніпряни поскаржилися на печиво з волоссям, яке придбали в АТБ

Сьогодні 11:30
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Дніпряни купили "волохате" печиво.

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Днями в супермаркеті АТБ, що на вулиці Калиновій, дніпряни придбали печиво ТМ Розумний вибір. Проте на них чекав неприємний сюрприз у вигляді волосинки, яка прилипла до начинки. 

Сьогодні придбав печиво #Розумний_вибір у #АТБ на вул. Калинова 22, – повідомив дніпрянин в телеграм-каналі Чорний список. 

Як стверджує дніпрянин, печиво придбали 4 липня. На фото, які покупці надали в якості доказу, дійсно видно коротку волосинку, яка стирчить із начинки. 

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Новости Днепра про

Новости Днепра про

Думки коментаторів розділилися. Хтось вважає, що одна волосинка це не страшно і не потрібно драматизувати. А хтось вирішив поділитися власним досвідом знаходження півметрового пасма в шаурмі. 

Звичайно, через волосинку ніхто не отруїться та не потрапить в лікарню, але це змушує задуматися чи дотримуються працівники санітарних правил. 

У будь-якому разі будьте уважні. Ймовірно, це неприємна випадковість від якої ніхто не застрахований, але пильність ніколи не завадить. 

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