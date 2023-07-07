У Дніпрі помітили рідкісне небесне явище – “райдужну хмару” (ВІДЕО)

Заворожує!

У небі над Дніпром помітили рідкісне небесне явище – “райдужну хмару”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, “райдужні хмари” складаються з водяних кристалів однакового розміру. Вони з’являються, коли Сонце займає певне положення на небі й при цьому практично повністю ховається за щільними хмарами. В результаті збереження оптичних властивостей сонячного світла на хмарах вони забарвлюються в різні кольори.

Зазвичай цей феномен зустрічається у горах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: