У Дніпрі помітили рідкісне небесне явище – “райдужну хмару” (ВІДЕО)

У небі над Дніпром помітили рідкісне небесне явище – “райдужну хмару”.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, “райдужні хмари” складаються з водяних кристалів однакового розміру. Вони з’являються, коли Сонце займає певне положення на небі й при цьому практично повністю ховається за щільними хмарами. В результаті збереження оптичних властивостей сонячного світла на хмарах вони забарвлюються в різні кольори.
Зазвичай цей феномен зустрічається у горах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося.
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