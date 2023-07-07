В Днепре заметили редкое небесное явление – «радужное облако» (ВИДЕО)

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В небе над Днепром заметили редкое небесное явление – «радужное облако».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Отметим, «радужные облака» состоят из водяных кристаллов одинакового размера. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе и практически полностью прячется за плотными облаками. В результате сохранения оптических свойств солнечного света на облаках они окрашиваются в разные цвета.

Обычно это явление встречается в горах.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло.

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