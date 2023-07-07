Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

Сьогодні 15:27
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

З п’ятниці, 7 липня, у Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху.

Усе через перекриття руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київська у напрямку просп. Нігояна.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Так, змінили схему руху маршрутки № 146Б, №157А, № 156, № 156А, № 90, № 75К.

Об’їзд здійснюється за схемами:

  • № 146Б: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • №157А: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • № 156, № 156А, № 90: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • № 75К: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Роботи планують завершити до 27 липня 2023 року.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР
Новини Дніпра
Сьогодні 15:36
У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

У Дніпрі затримали водія-порушника.

Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття
Новини Дніпра
Сьогодні 15:18
Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття

Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна…

У Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
У Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним

У Дніпрі у середу, 5 липня, стався жахливий інцидент.

У Дніпрі планують законсервувати реконструкцію Севастопольського парку
Новини Дніпра
Сьогодні 14:33
У Дніпрі планують законсервувати реконструкцію Севастопольського парку

У Дніпрі офіційно збираються поставити на паузу реконструкцію Севастопольського парку…

Наверх