У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

З п’ятниці, 7 липня, у Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху.
Усе через перекриття руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київська у напрямку просп. Нігояна.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Так, змінили схему руху маршрутки № 146Б, №157А, № 156, № 156А, № 90, № 75К.
Об’їзд здійснюється за схемами:
Роботи планують завершити до 27 липня 2023 року.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай.
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