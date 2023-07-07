У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

Важлива інформація!

З п’ятниці, 7 липня, у Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху.

Усе через перекриття руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київська у напрямку просп. Нігояна.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Так, змінили схему руху маршрутки № 146Б, №157А, № 156, № 156А, № 90, № 75К.

Об’їзд здійснюється за схемами:

№ 146Б: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;

просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів; №157А: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи; № 156, № 156А, № 90: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи; № 75К: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Роботи планують завершити до 27 липня 2023 року.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай.

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