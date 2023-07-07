В Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения к концу июля: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Работы планируют завершить к 27 июля 2023 года.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Все из-за перекрытия движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская по направлению просп. Нигояна.

С пятницы, 7 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.

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