В Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения к концу июля: подробности

С пятницы, 7 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.
Все из-за перекрытия движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская по направлению просп. Нигояна.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Так, изменили схему движения маршрутки №146Б, №157А, №156, №156А, №90, №75К.
Объезд осуществляется по схемам:
Работы планируют завершить к 27 июля 2023 года.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай.
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