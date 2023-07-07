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В Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения к концу июля: подробности

Сегодня 15:27
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения к концу июля: подробности

С пятницы, 7 июля, в Днепре некоторые маршрутки изменили схему движения.

Все из-за перекрытия движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская по направлению просп. Нигояна.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Так, изменили схему движения маршрутки №146Б, №157А, №156, №156А, №90, №75К.

Объезд осуществляется по схемам:

  • №146Б: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;
  • №157А: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №156, №156А, №90: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • № 75К: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Работы планируют завершить к 27 июля 2023 года.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай.

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