В Днепре продолжают ограничивать услуги водоснабжения должникам: адреса на 29 апреля-3 мая

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КП «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения должникам. С 29 апреля по 3 мая специализированная бригада по отключению будет работать в следующих районах города:

Новокодакский,

Днепровский,

Индустриальный,

Шевченковский.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Отмечается, что отключение также будет проведено должникам многоквартирных домов.

С графиком и адресами можно ознакомиться по ссылке на официальном сайте КП «Днепрводоканал».

Сумма задолженности перед нашим предприятием по этим адресам составляет 980 819,77 грн. Чтобы не остаться без воды, просим должников срочно погасить долги. КП «Днепрводоканал» идет навстречу потребителям, которые имеют финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», — говорится в сообщении.

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