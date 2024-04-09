Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Недавно мы сообщали, что цирк в Днепре признали «критически важным» предприятием, а его работникам хотят дать «бронь» от мобилизации.

Сегодня стало известно, что «бронь» могут получить и футболисты СК «Днепр-1» и других спортивных клубов.

Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам «Кривбасс», «Днепр-1», «Динамо Киев», «Оболонь», «Шахтер» статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу «Шахтер Сошиал», ООО «Шахтер-сервис», общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества «Динамо», Физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и ряду других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

Отметим, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В то же время порядок бронирования во время действия военного положения определяет, что количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации.

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