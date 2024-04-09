Футболісти СК “Дніпро-1” можуть отримати “бронь” від мобілізації, – ЗМІ

Міністерство молоді та спорту України надало у 2023-2024 роках Українській асоціації футболу (УАФ), а також футбольним клубам "Кривбас", "Дніпро-1", "Динамо Київ", "Оболонь", "Шахтар" статут критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нещодавно ми повідомляли, що цирк у Дніпрі визнали “критично важливим” підприємством, а його працівникам хочуть дати “бронь” від мобілізації.

Сьогодні стало відомо, що “бронь” можуть отримати і футболісти СК “Дніпро-1” та інших спортивних клубів.

Про це пише “Інтерфакс”.

Зазначається, що Міністерство молоді та спорту України надало у 2023-2024 роках Українській асоціації футболу (УАФ), а також футбольним клубам “Кривбас”, “Дніпро-1”, “Динамо Київ”, “Оболонь”, “Шахтар” статут критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству “Шахтар Сошіал”, ТОВ “Шахтар-сервіс”, громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, Фізкультурно-спортивному товариству “Динамо” і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.

Зазначимо, відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації.

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