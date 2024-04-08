Цирк у Дніпрі визнали “критично важливим” підприємством, а працівникам хочуть дати “бронь” від мобілізації

Дніпровські циркачі можуть отримати бронь від мобілізації.

Україну сколихнула новина про те, що співробітників Державного пересувного цирку можуть “забронювати” від мобілізації, позаяк установу визнали критично важливою для функціонування та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідний наказ видало Міністерство культури та інформаційної політики.

Крім пересувного цирку до цього переліку внесли низку музеїв та ЗМІ, зокрема телеканали, які нині беруть участь у Єдиному телемарафоні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, 8 квітня.

У документі йдеться про те, що на час дії воєнного стану працівників цих установ “бронюють” від мобілізації. Ця новина обурила українців, позаяк культура та інформаційна політика це справа важлива, але не настільки, аби звільняти від призову працівників цих установ.

Дніпровський державний цирк також увійшов до переліку “критичних” підприємств. Відповідний наказ можна знайти на сайті Мінкульту. До цього списку також додалися Державна циркова компанія України, ДП “Одеський державний цирк”, ДП “Національний цирк України”, ДП “Харківський державний цирк ім. Ф.Д Яшинова”, ДП “Запорізький державний цирк”, а також “Криворізький державний цирк”.

Втім, текст наказу знайти не вдалося, адже натиснувши на потрібне посилання на сайті, нас перекидає на зовсім інший документ.

Водночас з документом, де йдеться про визнання “критично” важливим підприємством Криворізький державний цирк все гаразд, тож ймовірно, це технічна помилка та людина, яка відповідає за наповнення сайту “промахнулася” та не замінила файл.

Однак, варто зауважити, що схожі проблеми є й з іншими документами, тому не можна виключати того, що в Мінкульті “дали задню” та передумали давати “бронь” кільком державним установам, серед яких цирк у Дніпрі.

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