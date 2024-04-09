На Дніпропетровщині у перші дні нерестової заборони порушники наловили риби майже на 3 млн грн збитків

З 1 квітня 2024 року в Дніпропетровській області розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

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Але заборона не зупинила деяких громадян – і вже у перші дні порушники завдали майже 3 млн грн збитків.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Так, 8 квітня патруль викрив грубе порушення правил рибальства на річці Оріль, поблизу с. Балівка Дніпровського району.

Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів з мосту забороненим знаряддям лову. За допомогою сітки «павук» порушник добув: 62 екз. плітки та 7 екз. окуня. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 4 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 119 102 грн, – йдеться у повідомленні.

А вже 9 квітня рейдова група виявила двох громадян, які виловлювали водні біоресурси з гумового човна забороненими знаряддями лову на річці Інгулець поблизу с. Інгулець Криворізького району.

Рибні мародери за допомогою 9 сіток наловили 400 кг водних біоресурсів, а саме: 1290 екз. плітки, 255 екз. карася сріблястого, 41 екз. раків, 28 екз. окуня, 12 екз. щуки, 12 екз. ляща та 1 екз. сазана. Своїми діями громадяни завдали державі збитків на суму 2 710 973 грн, – зазначили у рибоохоронному патрулі.

Відносно порушників оформлено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі до правоохоронних органів за місцями скоєння правопорушень. Розглядається питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Човен, заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.

Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби можна повідомляти на «гарячу лінію» управління Держрибагентства у Дніпропетровській області за номером: (096) 400-02-50.

Нагадаємо, порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Деталі – ТУТ!

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