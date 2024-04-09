У парку Глоби в Дніпрі знесуть старі кафе

У парку Глоби зроблять велику "зачистку".

Знесуть останній закинутий МАФ, який вже кілька років не функціонує. Раніше демонтувати чотири споруди, власники яких покинули їх. Усі будівлі є незаконними. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

Директор комунального підприємства “Міська інфраструктура” Олексій Тесля каже, що це були покинуті, захаращені об’єкти комерційної діяльності, які вже давно не працювали, мали неестетичний вигляд і були небезпечні для відвідувачів парку.

Кафе та заклади відпочинку давно не функціонували, а всередині жили безхатченки. У 2022 році відповідні структури підтвердили відсутність власників, тому будівлі вирішили знести.





Чотири МАФи вже демонтували. Залишився один. Це колишнє кафе з дерев’яного зрубу поруч з алеєю казкових героїв. Його упродовж місяця теж приберемо. Усі споруди, про які йдеться, були закладами харчування чи продажу їжі, — розповів Олексій Тесля.

Нині у парку Глоби активно готуються до нового літнього сезону. Обрізали дерева, а також почали розчищати локацію, де хочуть облаштувати дитячий майданчик. Зону відпочинку придбали підприємці, які працюють в парку, але об’єкт буде на балансі КП.

Нагадаємо, стало відомо, коли запрацюють атракціони в парках Дніпра.

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