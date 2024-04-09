У Дніпрі завершили ремонт трамвайного переїзду на проспекті Хмельницького: як курсують трамваї

Комунальники завершили ремонт трамвайного переїзду на просп. Богдана Хмельницького – вул. Стромцова.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Зазначається, що переїзд був в аварійному стані.
Протяжність відремонтованої трамвайної колії в одноколійному вимірі – 107,7 м. На перехресті вклали широкоплощинні плити, через це проїзд автотранспорту став комфортнішим, – йдеться у повідомленні.
Однак продовжуються ремонтні роботи на просп. Богдана Хмельницького на перехрестях з вул. Шинною та вул. 152-ї Дивізії. На час ремонту трамваї №12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського, а трамваї №16 тимчасово припинили рух.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі одна із маршруток їздитиме за скороченим маршрутом.
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