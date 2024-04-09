В парке Глобы в Днепре снесут старые кафе

В парке Глобы сделают большую "зачистку".

Демонтируют последний заброшенный МАФ, который уже несколько лет не функционирует. Ранее снесли четыре сооружения, владельцы которых покинули их. Все здания незаконные — такое решение принял исполнительный комитет Днепровского городского совета.

Директор коммунального предприятия «Городская инфраструктура» Алексей Тесля говорит, что это были заброшенные, уже давно не работавшие захламленные объекты коммерческой деятельности, которые выглядели неэстетично и были опасны для посетителей парка.

Кафе и заведения отдыха давно не функционировали, а внутри жили бездомные. В 2022 году соответствующие структуры подтвердили отсутствие собственников, потому здания решили снести.

Четыре МАФа уже демонтированы. Остался один. Это бывшее кафе из деревянного сруба рядом с аллеей сказочных героев. Его в течение месяца тоже уберем. Все сооружения, о которых идет речь, были питанием или продажей пищи, — рассказал Алексей Тесля.

В настоящее время в парке Глобы активно готовятся к новому летнему сезону. Обрезали деревья, а также стали расчищать локацию, где хотят обустроить детскую площадку. Зону отдыха профинансировали предприниматели, работающие в парке, но объект будет на балансе КП.

Напомним, стало известно, когда заработают аттракционы в парках Днепра.

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