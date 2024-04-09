Спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ

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Дніпрянки Марія Думіна та Олександра Власенко завоювали на двох чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ серед олімпійських вагових категорій.

Про це повідомляє відділення НОК України в Дніпропетровській області.

Спортсменка Марія Думіна посіла 1 місце в вагової категорії -67 кг. Олександра Власенко стала чемпіонкою України з пумсе серед юніорів в індивідуальній першості та у парі. Також спортсменки завоювали «золото» у командному чемпіонаті України, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед олімпійських вагових категорій проходив у Києві 5-6 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння.

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