У Дніпрі на Любарського трамвай збив людину: коментар поліції

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми.

Учора, 8 квітня, близько 21:00 у Дніпрі на вулиці Любарського сталася аварія – там чоловік потрапив під колеса трамвая №9. Його госпіталізували до лікарні. Попередньо, у постраждалого лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, можливий перелом кісток носа, забій правого плечового та правого кульшового суглоба.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що, за попередньою інформацією, водій трамвая здійснив наїзд на чоловіка 1989 року народження, який перетинав трамвайне полотно. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Слідчі відкрили кримінальне провадження, в рамках якого зʼясовують всі обставини.

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