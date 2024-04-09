Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження!

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.

Так, знеструмлено будинки за адресами:

вул. Будівельників: 35;

вул. Енергетична: 18;

вул. Макарова: 10-16 (парні), 29, 31А, 33, 35, 37;

пров. Енергетичний: 5.

Зазначається, що аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – додали в ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі планово будуть вимикати світло.

Читайте також:

Українська

Автор: