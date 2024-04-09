Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки.
Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.
Так, знеструмлено будинки за адресами:
Зазначається, що аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження.
Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – додали в ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі планово будуть вимикати світло.
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