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  • Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Сьогодні 11:08
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Аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження!

Новости Днепра про Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.

Так, знеструмлено будинки за адресами:

  • вул. Будівельників: 35;
  • вул. Енергетична: 18;
  • вул. Макарова: 10-16 (парні), 29, 31А, 33, 35, 37;
  • пров. Енергетичний: 5.

Зазначається, що аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – додали в ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі планово будуть вимикати світло.

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Новости Днепра про Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)Українська

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