Здолала 3000 км: біженка з Дніпра приїхала до рідного міста з Британії, аби полікувати зуби

Біженка з Дніпра приїхала до рідного міста, аби полікувати зуби, бо не змогла знайти лікаря в Англії.

Біженка з України Наталія Негреба проїхала 3 тисячі кілометрів до Дніпра, аби тільки вилікувати зуб. Знайти лікаря в Британії українці не вдалося. Історію жінки розповіло видання Daily mail.

Наталії заважав нестерпний зубний біль, який ледве вдавалося приглушити знеболювальними. Жінка жила на ібупрофені та парацетамолі, але й це не рятувало від проблеми із зубом. Знайти лікаря через Національну службу охорони здоров’я вона не змогла, а вартість послуг приватних фахівців шокувала: видалення зуба обійшлося б у 300 фунтів (приблизно 14,8 тис. грн), лікування кореневих каналів — у 800 фунтів (близько 39 тис. грн).

Саме тому Наталія вирішила приїхати до свого стоматолога із Дніпра, аби вирішити проблему із зубом. Для цього жінка разом з 3-річною донькою подолала майже 3 тисячі кілометрів.

Якщо до війни існували прямі авіарейси, то нині довелося спочатку летіти до Польщі, а потім на автобусі до України. Переліт обійшовся у 30 фунтів (близько 1,4 тис. грн) в один бік. Далі Наталія приїхала Львова, звідтии – потягом на схід України, до Дніпра, розташованого за 100 км від лінії фронту.

Наталія каже, що боялася повертатися до Дніпра, адже тут небезпечно. Однак зубний біль був настільки нестерпним, що жінці довелося подолати свій страх.

У Дніпрі лікування кореневих каналів та імплантація у стоматолога обійшлися у 150 фунтів (близько 7,4 тис. грн). Разом із витратами на дорогу в обидва боки сума склала 254 фунти (12,5 тис. грн), що на 556 фунтів (27,4 тис. грн) менше, ніж у Британії.

Лікування в Україні дуже дешеве на думку англійців, але для місцевих воно не вважається таким, — зазначила жінка.

Насправді українські біженці нерідко вимушені повертатися додому, аби відвідати лікаря, позаяк не всі мають доступ до місцевої медицини, а приватні медзаклади їм не по кишені.

Це підтверджує і стоматолог Катерина Лагун із Дніпра, чиїми послугами скористалася Наталія. Лікарка каже, що до неї часто звертаються клієнти з-за кордону.

До нас приїжджає багато людей. Я чула, що у Великій Британії склалася така ситуація зі стоматологією NHS, інколи навіть самі британці не можуть отримати належне лікування, — зауважила лікарка.

Після того, як історія Наталії набула розголосу, представник Ради інтегрованої медичної допомоги Бата та Північно-Східного Сомерсета, Суїндона та Вілтшира повідомив, що від вересня 2021 року в країні запровадили додаткові невідкладні стоматологічні прийоми, на які можна записатися за номером телефону NHS111.

Українську біженку попросили зв’язатися з ними для обговорення лікування.

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