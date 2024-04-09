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У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітня

Сьогодні 14:19
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітня

Поліція Дніпра розшукує 11-річного Кирила Кокарева.

Відомо, що 7 квітня хлопець пішов з дому в Індустріальному районі міста та зараз його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 140 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Був одягнутий: чорний спортивний костюм, чорні кросівки з різнокольоровими вставками по боках.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Кирила, повідомте про це за телефонами: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикмети.

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 11-річного хлопчика: зник ще 7 квітняРусский

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