Фарион «натравила» на проукраинского студента в Крыму ФСБ, а теперь говорит, что это «провокации»

Одиозная языковед и бывшая нардепка Ирина Фарион в очередной раз попала в скандал. На этот раз она случайно "сдала" российскому ФСБ проукраинского студента из Крыма.

Теперь она отрицает свою вину. Обвинение в свою сторону от общества и омбудсмана Дмитрия Лубинца она назвала «провокациями».

Вижу, что ширят очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на хэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой мы можем победить врага внутри страны. Боритесь – поборете, – написала Фарион в своем Telegram.

С чего все началось?

13 ноября стало известно, что в Крыму задержан проукраинский студент, которого нашли после того, как он написал письмо языковеду Ирине Фарион, где поблагодарил за проукраинскую позицию.

После прошлого скандала с Ириной Фарион, где она жестко прошлась по русскоязычным военным, общество разделилось на два лагеря. Те, кто против Фарион и тех, кто поддерживает ее позицию.

Фарион выложила письмо студента из Крыма, которое принял ее сторону. Впрочем, одиозная языковед не забрюлила его личные данные. В сообщении он отметил, что учится в Симферополе на факультете филологии. Этой информации было достаточно, чтобы так называемый «Центр борьбы с экстремизмом» российского Министра внутренних дел взялся за парня.

Молодого человека заставили на камеру извиниться за свои слова. Теперь им занимается ФСБ, поэтому его жизнь и здоровье под угрозой.

После того как разгорелся скандал, Фарион удалила это сообщение из своего канала, но остался скриншот. Заметим, что фамилию парня заблюрили те, кто делал снимок экрана.

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