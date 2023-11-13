Фарион «натравила» на проукраинского студента в Крыму ФСБ, а теперь говорит, что это «провокации»
Фарион «натравила» на проукраинского студента в Крыму ФСБ, а теперь говорит, что это «провокации»
Сегодня 17:43
просмотров
Одиозная языковед и бывшая нардепка Ирина Фарион в очередной раз попала в скандал. На этот раз она случайно "сдала" российскому ФСБ проукраинского студента из Крыма.
Теперь она отрицает свою вину. Обвинение в свою сторону от общества и омбудсмана Дмитрия Лубинца она назвала «провокациями».
Вижу, что ширят очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на хэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой мы можем победить врага внутри страны. Боритесь – поборете, – написала Фарион в своем Telegram.
С чего все началось?
13 ноября стало известно, что в Крыму задержан проукраинский студент, которого нашли после того, как он написал письмо языковеду Ирине Фарион, где поблагодарил за проукраинскую позицию.
После прошлого скандала с Ириной Фарион, где она жестко прошлась по русскоязычным военным, общество разделилось на два лагеря. Те, кто против Фарион и тех, кто поддерживает ее позицию.
Фарион выложила письмо студента из Крыма, которое принял ее сторону. Впрочем, одиозная языковед не забрюлила его личные данные. В сообщении он отметил, что учится в Симферополе на факультете филологии. Этой информации было достаточно, чтобы так называемый «Центр борьбы с экстремизмом» российского Министра внутренних дел взялся за парня.
Молодого человека заставили на камеру извиниться за свои слова. Теперь им занимается ФСБ, поэтому его жизнь и здоровье под угрозой.
После того как разгорелся скандал, Фарион удалила это сообщение из своего канала, но остался скриншот. Заметим, что фамилию парня заблюрили те, кто делал снимок экрана.
Что интересно, после публикации сообщения фоловеры Фарион в комментариях просили языковеда замазать личные данные парня, чтобы не подвергать его опасности, однако экснардепка проигнорировала их просьбу.
На этот случай отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Чиновник обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования. Он просит проанализировать должным образом действия Фарион и дать юридическую оценку.
Прокомментировала ситуацию постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она заявила, что выставляя на широкую общественность личную переписку со студентом из Крыма, который ее поддержал, львовский языковед и эксдепутат Ирина Фарион продемонстрировала низость, а еще совершила преступление против человека с оккупированной территории.
Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается большое количество бигбордов с рекламой. Каждый производитель старается продемонстрировать лучшие стороны своего товара. Конструкции с рекламой размещаются обычно у дорог, а на тротуарах можно встретить тех, кто сам является «ходячей»…
Использование материалов сайта без разрешения владельца, допускается при условии размещения в тексте обязательной ссылки на сайт dnepr.info, открытой для поисковых систем.
Для печатных изданий с формулировкой "по материалам dnepr.info"