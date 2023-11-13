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  • Фаріон “натравила” на проукраїнського студента в Криму ФСБ, а тепер каже, що це “провокації”

Фаріон “натравила” на проукраїнського студента в Криму ФСБ, а тепер каже, що це “провокації”

Сьогодні 17:43
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Одіозна мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон вчергове втрапила в скандал. Цього разу вона випадково "здала" російській ФСБ проукраїнського студента з Криму.

Новости Днепра про Фаріон

Тепер вона заперечує свою провину. Звинувачення у свою сторону від суспільства та омбудсмана Дмитра Лубінця вона назвала “провокаціями”.

Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете, – написала Фаріон у своєму Telegram.

Новости Днепра про Фаріон

З чого усе почалося?

13 листопада стало відомо, що в Криму затримали проукраїнського студента, якого знайшли після того, як він написав лист мовознавиці Ірині Фаріон, де подякував за проукраїнську позицію. 

Після минулого скандалу з Іриною Фаріон, де вона жорстко пройшлася по російськомовних військових, суспільство розділилося на два табори. Ті, хто проти Фаріон, та тих, хто підтримує її позицію. 

Фаріон виклала лист студента із Криму, який став на її бік. Втім, одіозна мовознавиця не заблюрила його особисті дані. У повідомленні юнак зазначив, що навчається у Сімферополі на факультеті філології. Цієї інформації було достатньо, щоб так званий “Центр боротьби з екстремізмом” російського Міністра внутрішніх справ, взявся за хлопця.

Юнака змусили на камеру вибачитися за свої слова. Тепер ним займається ФСБ, тож його життя та здоров’я під загрозою.

Після того, як розгорівся скандал, Фаріон видалила це повідомлення зі свого каналу, але залишився скриншот. Зауважимо, що прізвище хлопця заблюрили вже ті, хто робив знімок екрана. 

Новости Днепра про Фаріон

Що цікаво, після публікації допису фоловери Фаріон у коментарях просили мовознавицю замазати особисті дані хлопця, щоб не наражати його на небезпеку, проте екснардепка проігнорувала їхнє прохання. 

Новости Днепра про Фаріон

Наразі на цей випадок відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець звернувся до Служби безпеки України для належного реагування. Він просить проаналізувати належним чином дії Фаріон та надати юридичну оцінку.

Прокоментувала ситуацію постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. Вона заявила, що виставляючи на широкий загал особисте листування зі студентом із Криму, який її підтримав, львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти людини із окупованої території.

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