Фаріон “натравила” на проукраїнського студента в Криму ФСБ, а тепер каже, що це “провокації”

Одіозна мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон вчергове втрапила в скандал. Цього разу вона випадково "здала" російській ФСБ проукраїнського студента з Криму.

Тепер вона заперечує свою провину. Звинувачення у свою сторону від суспільства та омбудсмана Дмитра Лубінця вона назвала “провокаціями”.

Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете, – написала Фаріон у своєму Telegram.

З чого усе почалося?

13 листопада стало відомо, що в Криму затримали проукраїнського студента, якого знайшли після того, як він написав лист мовознавиці Ірині Фаріон, де подякував за проукраїнську позицію.

Після минулого скандалу з Іриною Фаріон, де вона жорстко пройшлася по російськомовних військових, суспільство розділилося на два табори. Ті, хто проти Фаріон, та тих, хто підтримує її позицію.

Фаріон виклала лист студента із Криму, який став на її бік. Втім, одіозна мовознавиця не заблюрила його особисті дані. У повідомленні юнак зазначив, що навчається у Сімферополі на факультеті філології. Цієї інформації було достатньо, щоб так званий “Центр боротьби з екстремізмом” російського Міністра внутрішніх справ, взявся за хлопця.

Юнака змусили на камеру вибачитися за свої слова. Тепер ним займається ФСБ, тож його життя та здоров’я під загрозою.

Після того, як розгорівся скандал, Фаріон видалила це повідомлення зі свого каналу, але залишився скриншот. Зауважимо, що прізвище хлопця заблюрили вже ті, хто робив знімок екрана.

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