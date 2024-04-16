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  • Житель Дніпра видавав себе за молоду дівчину, аби агітувати за відновлення “радянської” України

Житель Дніпра видавав себе за молоду дівчину, аби агітувати за відновлення “радянської” України

Сьогодні 11:51
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Задля конспірації чоловік використовував акаунт з жіночим ім'ям.

Новости Днепра про Житель Дніпра видавав себе за молоду дівчину, аби агітувати за відновлення

Нещодавно Служба безпеки України викрила жителя Дніпра, який хотів повернення радянської влади та був прихильником РФ.

Помітили агітатора після того, які він активно залишав коментарі на сайті відомого запорізького ЗМІ. Зі сторінки нібито молодої спортсменки з Мелітополя, чоловік писав образливі дописи на адресу фоловерів та адміністратора медіаресурсу, які мали проукраїнську позицію. 

Крім цього, дніпрянин вихваляв росіян, підтримував проведення СВО, а також заперечував той факт, що РФ здійснила збройний напад на Україну. А війну, яку розпочали окупанти, він називав “визвольною” та закликав боротися проти “укронацистів”. 

Згодом СБУ вдалося знайти власника агітаційних акаунтів – це житель Дніпра, приватний підприємець, який після початку повномасштабного вторгнення активно виражав свою проросійську позицію. 

Новости Днепра про Житель Дніпра видавав себе за молоду дівчину, аби агітувати за відновлення

Чоловік створив кілька фейкових акаунтів під жіночим ім’ям. Задля конспірації, у соцмережах він видавав себе за молоду дівчину – спортсменку з Мелітополя. 

Під час обшуку вдома у агітатора вилучили телефон, з якого дніпрянин залишав коментарі. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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