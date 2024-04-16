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  • Житель Днепра выдавал себя за молодую девушку, чтобы агитировать за восстановление «советской» Украины

Житель Днепра выдавал себя за молодую девушку, чтобы агитировать за восстановление «советской» Украины

Сегодня 11:51
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Для конспирации мужчина использовал аккаунт с женским именем.

Новости Днепра про Житель Днепра выдавал себя за молодую девушку, чтобы агитировать за восстановление

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила жителя Днепра, который хотел возвращения советской власти и был сторонником РФ.

Заметили агитатора после того, как он активно оставлял комментарии на сайте известного запорожского СМИ. Со страницы якобы молодой спортсменки из Мелитополя, мужчина писал оскорбительные сообщения в адрес фолловеров и администратора медиаресурса, которые имели проукраинскую позицию.

Кроме этого, днепрянин восхвалял россиян, поддерживал проведение СВО, а также отрицал тот факт, что РФ совершила вооруженное нападение на Украину. А войну, начатую оккупантами, он называл «освободительной» и призвал бороться против «укронацистов».

Впоследствии СБУ удалось найти владельца агитационных аккаунтов – это житель Днепра, частный предприниматель, активно выражавший свою пророссийскую позицию.

Новости Днепра про Житель Днепра выдавал себя за молодую девушку, чтобы агитировать за восстановление

Мужчина создал несколько фейковых аккаунтов под женским именем. Для конспирации в соцсетях он выдавал себя за молодую девушку — спортсменку из Мелитополя.

Во время обыска дома у агитатора изъяли телефон, с которого днепрянин оставлял комментарии.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

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