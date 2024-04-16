Житель Днепра выдавал себя за молодую девушку, чтобы агитировать за восстановление «советской» Украины

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила жителя Днепра, который хотел возвращения советской власти и был сторонником РФ.
Заметили агитатора после того, как он активно оставлял комментарии на сайте известного запорожского СМИ. Со страницы якобы молодой спортсменки из Мелитополя, мужчина писал оскорбительные сообщения в адрес фолловеров и администратора медиаресурса, которые имели проукраинскую позицию.
Кроме этого, днепрянин восхвалял россиян, поддерживал проведение СВО, а также отрицал тот факт, что РФ совершила вооруженное нападение на Украину. А войну, начатую оккупантами, он называл «освободительной» и призвал бороться против «укронацистов».
Впоследствии СБУ удалось найти владельца агитационных аккаунтов – это житель Днепра, частный предприниматель, активно выражавший свою пророссийскую позицию.
Мужчина создал несколько фейковых аккаунтов под женским именем. Для конспирации в соцсетях он выдавал себя за молодую девушку — спортсменку из Мелитополя.
Во время обыска дома у агитатора изъяли телефон, с которого днепрянин оставлял комментарии.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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