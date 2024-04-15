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  • Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуацію

Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуацію

Сьогодні 13:17
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Український гурт «Антитіла» відкрив передпродаж квитків на стадіонне шоу в Ялті на 23 серпня 2024 року.

Новости Днепра про Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуацію

Про це йдеться в повідомленні гурту в Інстаграмі.

«Антитіла оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон «Авангард», – йдеться в дописі. 

Як зазначається, «Антитіла» впевнені, що влітку 2024 року можна буде зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і «прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму».

«Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями», – йдеться в анонсі. 

Гурт уточнює, що зіграє на концерті свої найкращі пісні, які люблять і знають українці.

Новости Днепра про Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуацію

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Новости Днепра про Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуаціюУкраїнська Новости Днепра про Концерт гурту «Антитіла» у Ялті влітку 2024 року: гурт прокоментував ситуаціюРусский

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