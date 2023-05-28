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  • Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

Сегодня 08:27
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Более полусотни шахедов направили на Украину.

Новости Днепра про Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 28 мая враг атаковал Украину 54 дронами-камикадзе. Выпускали смертоносное железо из Брянской области и Краснодарского края.

По данным военных, это самая масштабная атака дронами за всю войну.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования «Центр», уничтожено большинство ударных дронов! – отметили в Воздушных силах.

Всего уничтожено уничтожено 52 «шахеда». Больше всего досталось Киеву и Киевщине.

По данным КГГА, в Голосеевском районе столицы обломки сбитого дрона попали в 7-этажное нежилое здание. Один человек погиб, один – госпитализировали.

Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, пожар на территории одного из строек; возгорание на территории предприятия – вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1 000 м. кв., один пострадавший.

Кроме этого, в Печерском районе загорелась крыша дома, в Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.

Новости Днепра про Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

Новости Днепра про Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

Читайте також:

Новости Днепра про Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахедаУкраїнська Новости Днепра про Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахедаРусский

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