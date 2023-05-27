Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

Сьогодні 19:58
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

У Кам’янському зникла 25-річна Наталія Волобуєва. 23 травня вона пішла з дому і досі не повернулась. Відомо, що вона може бути у Кривому Розі.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 150-155 сантиметрів, середньої статури, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена: у чорні лосини, чорно-білі кросівки.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: (068) 777-0-112, “102”.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернуласяУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:02
    У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

    Будьте обережні за кермом!

    У Кривому Розі серед білого дня чоловік намагався зґвалтувати 16-річну дівчину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:58
    У Кривому Розі серед білого дня чоловік намагався зґвалтувати 16-річну дівчину

    25 травня близько 15:00 у Покровському районі поруч із зупинкою…

    Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Люта злива: деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки

    У Дніпрі лютує негода.

    В Україні уже з 1 червня може зрости тариф на електроенергію: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:01
    В Україні уже з 1 червня може зрости тариф на електроенергію: подробиці

    Тариф пропонують підвищити вдвічі.

    Наверх