На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

У Кам’янському зникла 25-річна Наталія Волобуєва. 23 травня вона пішла з дому і досі не повернулась. Відомо, що вона може бути у Кривому Розі.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: зріст 150-155 сантиметрів, середньої статури, волосся русяве, очі карі.
Була одягнена: у чорні лосини, чорно-білі кросівки.
Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: (068) 777-0-112, “102”.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні за кермом!
25 травня близько 15:00 у Покровському районі поруч із зупинкою…
У Дніпрі лютує негода.
Тариф пропонують підвищити вдвічі.