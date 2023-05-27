На Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину: пішла з дому 23 травня та не повернулася

Потрібна ваша допомога!

У Кам’янському зникла 25-річна Наталія Волобуєва. 23 травня вона пішла з дому і досі не повернулась. Відомо, що вона може бути у Кривому Розі.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 150-155 сантиметрів, середньої статури, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена: у чорні лосини, чорно-білі кросівки.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: (068) 777-0-112, “102”.

Важлива будь-яка інформація!

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