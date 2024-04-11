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  • Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтожено

Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтожено

Сегодня 09:33
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Враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру.

Новости Днепра про Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтожено

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. Основное направление атаки — Львовская область.

В общем враг применил 82 средства воздушного нападения:

  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
  • 12 зенитных управляемых ракет С-300;
  • 40 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Спасибо всем защитникам неба, кто этой ночью отражал очередную террористическую атаку оккупантов. Вместе — к победе! — добавил Олещук.

Новости Днепра про Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтожено

Напомним, ранее мы писали, что этой ночью на Днепропетровщине также раздавались взрывы.

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Новости Днепра про Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтоженоУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтоженоРусский

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