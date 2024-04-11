Оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БпЛА по Украине: сколько целей уничтожено

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. Основное направление атаки — Львовская область.
В общем враг применил 82 средства воздушного нападения:
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, к отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:
Спасибо всем защитникам неба, кто этой ночью отражал очередную террористическую атаку оккупантов. Вместе — к победе! — добавил Олещук.
Напомним, ранее мы писали, что этой ночью на Днепропетровщине также раздавались взрывы.
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