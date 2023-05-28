Як повідомили в Повітряних силах, у ніч на 28 травня ворог атакував Україну 54 дронами-камікадзе. Випускали залізяччя з Брянської області та Краснодарського краю.
За даними військових, це наймасштабніша атака дронами за всю війну.
Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”, знищено більшість ударних дронів! – зауважили в Повітряних силах.
Усього знищено знищено 52 «шахеди». Найбільше дісталося Києву та Київщині.
За даними КМДА, у Голосіївському районі столиці уламки збитого дрона влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю. Одна людина загинула, одну – госпіталізували.
Також виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв; загоряння на території підприємства – спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.
Крім цього, у Печерському районі загорівся дах будинку, у Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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