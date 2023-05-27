У музеї Дніпра з’явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

Учора росіяни двічі атакували Дніпро: уночі вони випустили ракети Х-101/Х-555, С-300/С-400, а вранці російський “Іскандер” зруйнував лікарню.

Ракети Х-101/Х-555, які летіли на Дніпропетровщину, наші захисники знищили. Уламок однієї із них стане новим експонатом в Музеї історії Дніпра.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наші котики ППО передали дніпрянам своєрідний сувенір — уламок однієї з російської гадін, які летіли на нас минулої ночі. Той шматок руля висоти крилатої ракети X-101 ми віднесемо в наш Музей історії Дніпра, – написав він.

Та дав рецепт, як пережити те, що відбувається, і не втратити віри в майбутнє: конвертувати холодну лють в помсту.

Холодна лють, що конвертується в невтомну роботу заради одне одного. Для рідного Міста і всієї країни. Це робить нас сильнішими і не залишає ворогу жодних шансів. Тож, користуйтеся. Холодна лють. Конвертуємо її в помсту. Кожний на своєму місці. Допомагаємо Силам Оборони. Слава Україні! – написав мер Дніпра.

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