Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У музеї Дніпра з’явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

У музеї Дніпра з’явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

Сьогодні 14:49
просмотров

Учора росіяни двічі атакували Дніпро: уночі вони випустили ракети Х-101/Х-555, С-300/С-400, а вранці російський “Іскандер” зруйнував лікарню.

Новости Днепра про У музеї Дніпра з'явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

Ракети Х-101/Х-555, які летіли на Дніпропетровщину, наші захисники знищили. Уламок однієї із них стане новим експонатом в Музеї історії Дніпра.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наші котики ППО передали дніпрянам своєрідний сувенір — уламок однієї з російської гадін, які летіли на нас минулої ночі. Той шматок руля висоти крилатої ракети X-101 ми віднесемо в наш Музей історії Дніпра, – написав він.

Та дав рецепт, як пережити те, що відбувається, і не втратити віри в майбутнє: конвертувати холодну лють в помсту.

Холодна лють, що конвертується в невтомну роботу заради одне одного. Для рідного Міста і всієї країни. Це робить нас сильнішими і не залишає ворогу жодних шансів. Тож, користуйтеся. Холодна лють. Конвертуємо її в помсту. Кожний на своєму місці. Допомагаємо Силам Оборони. Слава Україні! – написав мер Дніпра.

Новости Днепра про У музеї Дніпра з'явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

Новости Днепра про У музеї Дніпра з'явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували місто

Читайте також:

 

Новости Днепра про У музеї Дніпра з'явиться новий експонат: уламок ракети X-101, якою вчора росіяни атакували містоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на просп. Героїв знайшли тіло чоловіка: у поліції повідомили причину смерті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    У Дніпрі на просп. Героїв знайшли тіло чоловіка: у поліції повідомили причину смерті

    У п'ятницю, 26 травня, на парковці біля магазину Varus на…

    В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус

    У п'ятницю ввечері в Решетилівському районі Полтавщини, за 20 кілометрів…

    У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:56
    У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

    Нещасний випадок стався вчора, 26 травня, у багатоповерхівці на вулиці…

    У Генштабі ЗСУ повідомили, якою ракетою росіяни атакували лікарню у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:25
    У Генштабі ЗСУ повідомили, якою ракетою росіяни атакували лікарню у Дніпрі

    Учора близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух - російська ракета…

    Наверх