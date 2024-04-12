На Днепропетровщине ночью уничтожили 4 «шахеда»: обломки упали на объект критической инфраструктуры, вспыхнул пожар

Ночью в Криворожском районе подразделения ПвК «Схід» уничтожили 4 «шахеда».
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь потушили.
Кроме того, агрессор атаковал FPV-дронами Никопольщину — по Мировской громаде попали 2 БпЛА. Повреждены два частных дома.
Везде — без погибших и пострадавших.
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