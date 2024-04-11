«Продали» вместе с домом: в Днепре новых хозяев ищет брошенная овчарка Мухтар

Хозяева Мухтара продали дом, а вместе с постройкой бросили и свою собаку. Зиму пес провел на привязи в голоде и холоде, ночуя в маленькой полуразвалившейся будке.
По словам волонтера мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольги, у Мухтара был любящий хозяин, но мужчина умер, а его родственники не хотят заботиться о псе, поэтому оставили его на привязи.
Волонтеры, которые нашли четырехлапого — откормили бедняжку, дали лекарства и обработали от паразитов. Сейчас Мухтар посвежел и набрал несколько килограммов, потому больше не похож на живой скелет.
К сожалению, забрать к себе Мухтара волонтеры не могут.
Пятилетний Мухтар – достаточно активный пес, привыкший гулять на поводке. Собака хороший охранник, который может оградить хозяина от любой опасности. У животного есть определенные проблемы со здоровьем, но по словам волонтерки, болезнь можно унять лекарством.
Сейчас для Мухтара ищут теплый вольер и отзывчивого хозяина. Приют готов при необходимости помогать с кормом или лекарством.
Если вы готовы взять под опеку Мухтара – обращайтесь по телефону: +380732350370 – Ольга. Подробности ТУТ.
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