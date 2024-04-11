По Днепру ездил мотоцикл Kawasaki, разыскиваемый Интерполом

Проверив по базам данных МВД идентификатор двухколесного, патрульные выяснили, что мотоцикл находится в розыске Интерпола.

Вечером 8 апреля экипаж остановил в Чечелевском районе мотоцикл Kawasaki. Водитель предоставил инспекторам для проверки документы. Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства.

В Днепре патрульные обнаружили разыскиваемый Интерполом мотоцикл, сообщили в Нацполиции в Днепропетровской области.

В Днепре снова обнаружили мотоцикл, который ищет Интерпол.

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