По Днепру ездил мотоцикл Kawasaki, разыскиваемый Интерполом

В Днепре патрульные обнаружили разыскиваемый Интерполом мотоцикл, сообщили в Нацполиции в Днепропетровской области.
Вечером 8 апреля экипаж остановил в Чечелевском районе мотоцикл Kawasaki. Водитель предоставил инспекторам для проверки документы. Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства.
Проверив по базам данных МВД идентификатор двухколесного, патрульные выяснили, что мотоцикл находится в розыске Интерпола.
Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Делом занимается следователь.
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