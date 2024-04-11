«Ночь музеев-2024»: как жителям Днепра получить бесплатный билет

Жители Днепра могут выиграть бесплатные билеты на "Ночь музеев".

В 2024 году снова пройдет Ночь музеев. Это общеевропейская акция, когда музеи Европы придумывают интересные активности, которые можно провести в ночное время.

В этом году в странах Европы ивент состоится в двадцатый раз. Исторический музей в Днепре в честь своего 175-летия предлагает всем желающим приобщиться к возможности выиграть один из трех билетов (для двоих) на Ночь музеев-2024, которая пройдет 25 мая.

Всего мы предложим вам три варианта возможности выиграть супер-приз. В каждом из конкурсов мы выберем пятерых победителей, которые попадут в финальную часть. Главный приз будет разыгран среди 15 счастливчиков (три конкурса по пять победителей), — говорится в сообщении.

Как получить билет?

Все прошедшие в финал получат от музея презенты и только три победителя – главный приз. Победители будут выбраны с помощью рандомайзера.

Конкурс №1. Продлится с 9 по 21 апреля включительно.

Именно в этот период нужно посетить один из трех филиалов: исторический музей, литературный музей и мемориальный дом-музей Яворницкого (времена работы можно узнать на страницах заведений в соцсетях). Далее нужно сделать фото (селфи!) в экспозиции (не на улице, не у самого заведения, а в экспозиции) и опубликовать его под этим постом.

Победителей первого конкурса выберем с помощью рандомайзера.

Куда пойти?

В историческом музее работают три выставки: «А сердце бьется – ожива…» (пластика Владимира Небоженко), «Roma invicta: история древнеримской армии» (история римского войска) и «История Украины. База» (история нашего края с древнейших времен до настоящего времени).

В мемориальном доме-музее Яворницкого работает выставка Менькива «Жизнь 13-ти дверей»

В Музей «Литературное Приднепровье»: Ищем в себе Шевченко, Валерьян Подмогильный. Произведения. Том 2024, Образ змея и змееборца в литературном фольклоре Приднепровья, Гацелюк: Чувства и мысли в красках.

Фото должны быть сделаны в период с 8 по 21 апреля 2024 года.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: