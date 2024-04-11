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“Ніч музеїв-2024”: як жителям Дніпра отримати безплатний квиток

Сьогодні 21:25
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Жителі Дніпра можуть виграти безплатні квитки на "Ніч музеїв".

Новости Днепра про

У 2024 році знову пройде Ніч музеїв. Це загальноєвропейська акція, коли музеї Європи вигадують цікаві активності, які можна провести у нічний час. 

Цього року в країнах Європи івент відбудеться вдвадцяте. Історичний музей в Дніпрі на честь свого 175-річчя пропонує усім охочим долучитися до можливості виграти один з трьох квиточків (на дві особи) на Ніч музеїв-2024, яка пройде 25 травня.
 
Всього ми запропонуємо Вам три варіанти можливості виграти супер-приз. В кожному з конкурсів ми оберемо п’ять переможців, які потраплять у фінальну частину. Головний приз буде розіграний серед 15 щасливчиків (три конкурси по п’ять переможців), – йдеться у повідомленні.

Як отримати квиток?

 
Всі, хто пройде в фінал отримають від музею презенти й тільки три переможці – головний приз. Переможці будуть обрані за допомогою рандомайзера.
 
Конкурс №1. Триватиме з 9 по 21 квітня включно.
 
Саме в цей період потрібно відвідати один з трьох філіалів: історичний музей, літературний музей і меморіальний будинок-музей Яворницького (часи роботи можна дізнатися на сторінках закладів в соцмережах). Далі потрібно зробити фото (селфі!) в експозиції (не на вулиці, не біля самого закладу, а в експозиції) і опублікувати його під цим постом.
 
Переможців першого конкурсу оберемо за допомогою рандомайзера.

Куди можна піти?

 
В історичному музею працюють три виставки: “А серце б’ється – ожива…” (пластика Володимира Небоженка), “Roma invicta: iсторiя давньоримськоī армiī” (історія римського війська) та “Історія України. База” (історія нашого краю від найдавніших часів до сьогодення).
 
В меморіальному будинку-музею Яворницького працює виставка Меньківа “Життя 13-тьох дверей”
 
В Музей “Літературне Придніпров’я” : Шукаймо у собі Шевченка, Валер’ян Підмогильний. Твори. Том 2024, Образ змія і змієборця в літературному фольклорі Придніпров’я, Гацелюк: Почуття та думки в барвах.
 
Фото мають бути зроблені в період з 8 по 21 квітня 2024 року.

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