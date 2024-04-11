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  • Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер’єра

Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер’єра

Сьогодні 15:03
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У Дніпрі рятують собачку, з якої познущалися, а потім викинули під машини.

Новости Днепра про Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер'єра

Як розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, собаку знайшли посеред дороги. Люди спочатку подумали, що її збила машина, але коли тварину оглянув ветеринар, виявилося, що хтось познущався з песика. 

Малий був увесь в крові. У вайт-тер’єра розірване горло, поранення по всьому тілу. У клініці рани зашили, але тепер притулок заборгував за лікування тварини чималу суму. 

Попереду кілька тижнів лікування, поки всі рани не загояться. 

У притулку наразі немає коштів, аби заплатити за процедури, тому волонтери просять допомоги у небайдужих містян.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благотворительная помощь для пёсика Мальчика”

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Новости Днепра про Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер'єраУкраїнська

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