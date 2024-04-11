Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер’єра

У Дніпрі рятують собачку, з якої познущалися, а потім викинули під машини.

Як розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, собаку знайшли посеред дороги. Люди спочатку подумали, що її збила машина, але коли тварину оглянув ветеринар, виявилося, що хтось познущався з песика.

Малий був увесь в крові. У вайт-тер’єра розірване горло, поранення по всьому тілу. У клініці рани зашили, але тепер притулок заборгував за лікування тварини чималу суму.

Попереду кілька тижнів лікування, поки всі рани не загояться.

У притулку наразі немає коштів, аби заплатити за процедури, тому волонтери просять допомоги у небайдужих містян.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благотворительная помощь для пёсика Мальчика”

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