Познущалися та викинули на дорогу під машини: у Дніпрі рятують пораненого тер’єра

Як розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, собаку знайшли посеред дороги. Люди спочатку подумали, що її збила машина, але коли тварину оглянув ветеринар, виявилося, що хтось познущався з песика.
Малий був увесь в крові. У вайт-тер’єра розірване горло, поранення по всьому тілу. У клініці рани зашили, але тепер притулок заборгував за лікування тварини чималу суму.
Попереду кілька тижнів лікування, поки всі рани не загояться.
У притулку наразі немає коштів, аби заплатити за процедури, тому волонтери просять допомоги у небайдужих містян.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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