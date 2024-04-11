У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото - Днепр Инфо
У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото
просмотров
Сегодня 11:11

Відтепер центральну клумбу скверу прикрашає двометровий металевий тризуб!

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

У Дніпрі у сквері Івана Старова, що на Соборній площі, зʼявився символ української державності. Там працівники скверу власними силами виготовили та встановили двометровий металевий тризуб.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

Двометровий тризуб тепер прикрашає центральну клумбу зеленої зони.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фотоУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Окупанти завдали комбінованого удару ракетами та ударними БпЛА по Україні: скільки цілей знищено
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:33
    Окупанти завдали комбінованого удару ракетами та ударними БпЛА по Україні: скільки цілей знищено

    Ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру.

    Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:00
    Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

    Зарядіть гаджети!

    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчера 21:57
    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)

    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка.

    На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчера 21:21
    На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

    На ж/м Ігрень буде знижений тиск води.