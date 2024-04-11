У Дніпрі у сквері зʼявився символ української державності: де саме та фото

Відтепер центральну клумбу скверу прикрашає двометровий металевий тризуб!

У Дніпрі у сквері Івана Старова, що на Соборній площі, зʼявився символ української державності. Там працівники скверу власними силами виготовили та встановили двометровий металевий тризуб.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Двометровий тризуб тепер прикрашає центральну клумбу зеленої зони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО).

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