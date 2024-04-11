Величезний гриб диму: на Дніпропетровщині знешкодили збиту російську ракету (ВІДЕО)

Бойова частина крилатої ракети не здетонувала.

Вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, яка впала на Дніпропетровщині.

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, керовану авіаційну ракету виявили на території Криворізького району. Поліцейські-вибухотехніки встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала.

Правоохоронці спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС транспортували боєприпас до підривного майданчику та контрольовано підірвали.

Як це було – можна побачити на відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО).

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