Вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, яка впала на Дніпропетровщині.
Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, керовану авіаційну ракету виявили на території Криворізького району. Поліцейські-вибухотехніки встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала.
Правоохоронці спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС транспортували боєприпас до підривного майданчику та контрольовано підірвали.
Як це було – можна побачити на відео:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО).
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