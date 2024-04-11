У джинсах та худі: у Дніпрі на Покровському вигулювали мавпочку (ВІДЕО)

У Дніпрі на ж/м Покровський або як його досі називають місцеві – Комунарі, вигулювали мавпочку.
Незвичного домашнього улюбленця помітили разом з його господаркою. Мавпочка, одягнена в джинси та худі, сиділа на лавочці поруч з хазяйкою.
Ось такі у нас на Комунарі домашні улюбленці. Хтось гуляє з котиком, собакою, а хтось – з мавпою, – коментує авторка відео.
Це не вперше, коли жителі Дніпра виходять на вулицю разом зі своїми незвичними тваринами. Раніше в одному зі скверів чоловік гуляв з удавом, а в Прибережному вигулювали пітона.
Крім цього, на вулицях Дніпра помічали жінку, яка ходила разом з гусаком в чобітках.
Відео: тг-канал Дніпро Оперативний.
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