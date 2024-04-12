На Дніпропетровщині вночі знищили 4 “шахеди”: уламки впали на об’єкт критичної інфраструктури, спалахнула пожежа

Рятувальники вогонь приборкали.

Вночі у Криворізькому районі підрозділи ПвК “Схід” знищили 4 “шахеди”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки впали на територію об’єкту критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали.

Крім того, агресор атакував FPV-дронами Нікопольщину – по Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджені два приватні будинки.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

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