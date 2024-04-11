“Продали” разом з будинком: у Дніпрі нових господарів шукає покинута вівчарка Мухтар

Мухтару шукають нових господарів, які попіклуються про пса.

Господарі Мухтара продали будинок, а разом зі спорудою кинули й свого собаку. Зиму пес провів на прив’язі у голоді та холоді, ночуючи у маленькій напіврозваленій будці.

За словами волонтерки мініпритулку “Ми за право на життя” Ольги, у Мухтара був люблячий господар, але чоловік помер, а його родичі не хочуть опікуватися псом, тому залишили його на прив’язі.

Волонтери, які знайшли чотирилапого – відгодували бідосю, дали ліки та обробили від паразитів. Зараз Мухтар посвіжів та набрав кілька кілограмів, тому більше не схожий на живий скелет.

На жаль, забрати до себе Мухтара волонтери не можуть.

П’ятирічний Мухтар – досить активний пес, який звик гуляти на повідці. Собака гарний охоронець, який може захистити господаря від будь-якої небезпеки. У тварини є певні проблеми зі здоров’ям, але за словами волонтерки, хворобу можна вгамувати ліками.

Нині для Мухтара шукають теплий вольєр та чуйного господаря. Притулок готовий за потреби допомагати з кормом чи ліками.

Якщо ви готові взяти під опіку Мухтара – звертайтеся за телефоном: +380732350370 – Ольга. Деталі ТУТ.

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