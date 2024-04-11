По Дніпру їздив мотоцикл Kawasaki, який розшукує Інтерпол

У Дніпрі знову виявили мотоцикл, який шукає Інтерпол.

У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол, повідомили в Нацполіції в Дніпропетровській області.

Увечері 8 квітня екіпаж зупинив у Чечелівському районі мотоцикл Kawasaki. Водій надав інспекторам для перевірки документи. Поліцейські помітили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перевіривши за базами даних МВС ідентифікатор двоколісного, патрульні з’ясували, що мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Справою займається слідчий.

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