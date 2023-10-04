Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Тревога продолжается, будьте в безопасности!

В 8:40 в Днепропетровской области объявили тревогу, а около 8:50 в Кривом Роге раздался взрыв.

Александр Вилкул, глава Рады обороны города, призвал ничего не снимать и не публиковать в интернете. Также он сообщил, что в направлении города летят скоростные ракеты.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростны ракеты в нашем направлении, – написал он.

Берегите себя!

Обновлено: в 9:11 дали отбой. Также Вилкул сообщил, что все нормально.

Относительно взрыва. Без конкретики, но всё нормально. Взрыв не в городе и не в районе, – написал он.

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