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  • Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Сегодня 09:04
просмотров

Тревога продолжается, будьте в безопасности!

Новости Днепра про Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

В 8:40 в Днепропетровской области объявили тревогу, а около 8:50 в Кривом Роге раздался взрыв.

Александр Вилкул, глава Рады обороны города, призвал ничего не снимать и не публиковать в интернете. Также он сообщил, что в направлении города летят скоростные ракеты.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростны ракеты в нашем направлении, – написал он.

Новости Днепра про Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Берегите себя!

Обновлено: в 9:11 дали отбой. Также Вилкул сообщил, что все нормально.

Относительно взрыва. Без конкретики, но всё нормально. Взрыв не в городе и не в районе, – написал он.

Новости Днепра про Еще скоростные ракеты в нашем направлении: Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

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