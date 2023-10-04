Ще швидкісні ракети у нашому напрямку: Вілкул прокоментував вибух у Кривому Розі

Тривога триває, будьте в безпеці!

О 8:40 на Дніпропетровщині оголосили тривогу, а близько 8:50 у Кривому Розі пролунав вибух.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, закликав нічого не знімати та не публікувати в інтернеті. Також він повідомив, що у напрямку міста летять швидкісні ракети.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку, – написав він.

Бережіть себе!

Оновлено: о 9:11 дали відбій. Також Вілкул повідомив, що все нормально.

По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі, – написав він.

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