Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, не хочет досрочно покидать тюрьму на Днепропетровщине

Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, написала письменный отказ от льготы, что давала ей право на досрочное освобождение. Таким образом, она отказалась выходить из тюрьмы раньше 10-летнего срока.

Как сообщает ТСН, Зайцева отказалась досрочно покидать тюрьму еще несколько месяцев назад. Однако об этом факте стало известно только сейчас.

В прошлом году для нее, Зайцевой, пришло время, когда уже можно было рассуждать по поводу этой льготы. Но она письменно собственноручно написала заявление об отказе. То есть она отказалась от применения для нее льготы, – пишет ТСН со ссылкой на собеседника в пенитенциарной системе Украины.

Анонимный собеседник попытался объяснить ее мотивацию. Он предположил, что Зайцева написала заявление, потому что часто уполномоченные лица и суды отказывают заключенным, когда те впервые просят освободить их досрочно. Существует вероятность, что осужденная решила не портить тюремную биографию отказом со стороны суда и захотела вместо этого подождать, когда ее срок сократится еще больше. После этого она может попытаться воспользоваться льготой, ведь тогда у нее будет больше шансов на успех.

Похожее мнение журналистам высказал бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. Он заявил, что в случае отказа со стороны суда следующее рассмотрение состоится только через определенный промежуток времени.

Если суд рассматривает ее заявление и отказывает, то следующее рассмотрение – через определенный промежуток времени. Скорее всего, осужденная понимает, что сейчас ее могут не освободить. Поэтому, чтобы не портить себе ситуацию отказом, пока поступает так, – сказал Сергей Старенький.

Он также отметил, что иногда осужденные отказываются от этой льготы, когда хотят доказать свою невиновность. Ибо признание вины является обязательным условием для досрочного освобождения.

Напомним, авария с участием Зайцевой произошла вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке в центре Харькова. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого была 20-летняя студентка Зайцева, на большой скорости врезался в Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Впоследствии суд вынес приговоры для Зайцевой и Дронова, приговорив их к 10 годам лишения свободы.

Зайцева отбывает наказание в тюрьме в Днепропетровской области. В каких условиях – читайте здесь.

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