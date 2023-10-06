Олена Зайцева, яка влаштувала криваву ДТП у Харкові, не хоче достроково покидати в’язницю на Дніпропетровщині

Олена Зайцева, яка влаштувала криваву ДТП у Харкові, написала письмову відмову від пільги, що давала їй право на дострокове звільнення. Таким чином, вона відмовилася виходити з тюрми раніше за 10-річний термін.

Як повідомляє ТСН, Зайцева відмовилася достроково покидати в’язницю ще кілька місяців тому. Однак про цей факт стало відомо тільки зараз.

У минулому році для неї, Зайцевої, настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги. Але вона письмово власноруч написала заяву про відмову. Тобто вона відмовилась від застосування для неї пільги, – пише ТСН з посиланням на співрозмовника у пенітенціарній системі України.

Анонімний співрозмовник спробував пояснити її мотивацію. Він припустив, що Зайцева написала заяву, бо часто уповноважені особи та суди відмовляють ув’язненим, коли ті вперше прохають звільнити їх достроково. Існує вірогідність, що засуджена вирішила не псувати тюремну біографію відмовою з боку суду й захотіла замість цього почекати, коли її термін скоротиться ще більше. Після цього вона може спробувати скористатися пільгою, адже тоді в неї буде більше шансів на успіх.

Схожу думку журналістам висловив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. Він заявив, що у разі відмови з боку суду наступний розгляд відбудеться лише через певний проміжок часу.

Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд – через певний проміжок часу. Скоріш за все, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому, щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так, – сказав Сергій Старенький.

Він також зауважив, що іноді засуджені відмовляються від цієї пільги, коли хочуть довести свою невинуватість. Бо визнання провини є обов’язковою умовою для дострокового звільнення.

Нагадаємо, аварія за участі Зайцевої сталася ввечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті у центрі Харкова. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості врізався у Volkswagen Touareg, за кермом якого був Геннадій Дронов. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто у натовп пішоходів, які стояли на тротуарі.

Внаслідок ДТП на місці події загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Згодом суд виніс вироки для Зайцевой та Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі.

Зайцева відбуває покарання у в’язниці на Дніпропетровщині. В який саме умовах – читайте тут.

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