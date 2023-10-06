Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Они ударили, предварительно, ракетой «Искандер» по местному кафе-магазину.
Там как раз проходил поминальный обед за погибшим военным. Эта ужасная атака унесла жизни 52 человек, в том числе ребенка. 6 человек получили ранения.
Позже СМИ сообщили подробности трагедии.
Как стало известно, поминальный обед за своим отцом-военным устроил Денис Козырь, который тоже воевал.
Перед началом войны Денис вместе с отцом Андреем находились в Польше. Однако в первые дни полномасштабного вторжения мужчины приехали во Львов, пришли в военкомат, откуда их направили на учебу, а затем отправили в Попасную. Сына с отцом разделили в разные группы. После трех дней боевых действий Андрей получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.
Сын Денис продолжал служить, а в июне уволился по состоянию здоровья. Мужчина переехал в Грозу, где женился. Денис собрал все документы, чтобы вернуть тело отца и перезахоронить его на малой родине. Так и поступил.
После перезахоронения защитника устроили поминальный обед, где собралось около 60 человек. В частности, в кафе пришли Денис с женой, дедушкой, бабушкой и тещей. Все, к сожалению, погибли.
Отметим, всего в Грозе проживало чуть более 300 человек.
А так сейчас выглядит место удара:
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня утром россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний мальчик и его бабушка.
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