Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской области.

Они ударили, предварительно, ракетой «Искандер» по местному кафе-магазину.

Там как раз проходил поминальный обед за погибшим военным. Эта ужасная атака унесла жизни 52 человек, в том числе ребенка. 6 человек получили ранения.

Позже СМИ сообщили подробности трагедии.

Как стало известно, поминальный обед за своим отцом-военным устроил Денис Козырь, который тоже воевал.

Перед началом войны Денис вместе с отцом Андреем находились в Польше. Однако в первые дни полномасштабного вторжения мужчины приехали во Львов, пришли в военкомат, откуда их направили на учебу, а затем отправили в Попасную. Сына с отцом разделили в разные группы. После трех дней боевых действий Андрей получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

Сын Денис продолжал служить, а в июне уволился по состоянию здоровья. Мужчина переехал в Грозу, где женился. Денис собрал все документы, чтобы вернуть тело отца и перезахоронить его на малой родине. Так и поступил.

После перезахоронения защитника устроили поминальный обед, где собралось около 60 человек. В частности, в кафе пришли Денис с женой, дедушкой, бабушкой и тещей. Все, к сожалению, погибли.

Отметим, всего в Грозе проживало чуть более 300 человек.

А так сейчас выглядит место удара:

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня утром россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний мальчик и его бабушка.

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