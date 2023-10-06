Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Сегодня 13:02
просмотров

Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской области.

Новости Днепра про Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Они ударили, предварительно, ракетой «Искандер» по местному кафе-магазину.

Там как раз проходил поминальный обед за погибшим военным. Эта ужасная атака унесла жизни 52 человек, в том числе ребенка. 6 человек получили ранения.

Позже СМИ сообщили подробности трагедии.

Как стало известно, поминальный обед за своим отцом-военным устроил Денис Козырь, который тоже воевал.

Перед началом войны Денис вместе с отцом Андреем находились в Польше. Однако в первые дни полномасштабного вторжения мужчины приехали во Львов, пришли в военкомат, откуда их направили на учебу, а затем отправили в Попасную. Сына с отцом разделили в разные группы. После трех дней боевых действий Андрей получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

Сын Денис продолжал служить, а в июне уволился по состоянию здоровья. Мужчина переехал в Грозу, где женился. Денис собрал все документы, чтобы вернуть тело отца и перезахоронить его на малой родине. Так и поступил.

После перезахоронения защитника устроили поминальный обед, где собралось около 60 человек. В частности, в кафе пришли Денис с женой, дедушкой, бабушкой и тещей. Все, к сожалению, погибли.

Новости Днепра про Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на Харьковщине

Отметим, всего в Грозе проживало чуть более 300 человек.

А так сейчас выглядит место удара:

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня утром россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний мальчик и его бабушка.

Читайте также:

Новости Днепра про Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на ХарьковщинеУкраїнська Новости Днепра про Поминали военного, который раньше был похоронен на Днепропетровщине: появились новые детали трагедии на ХарьковщинеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Это нужно,…

Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок
Новости Украины
Сегодня 09:15
Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок

Не простим!

Россияне ударили по магазину в Харьковской области: по меньшей мере 48 погибших, среди них 6-летний ребенок
Новости Украины
Вчера 16:01
Россияне ударили по магазину в Харьковской области: по меньшей мере 48 погибших, среди них 6-летний ребенок

Россияне сегодня, 5 октября, обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза…

Страшная авария с автобусом в Италии: количество украинцев среди погибших значительно возросло
Новости мира
Вчера 09:37
Страшная авария с автобусом в Италии: количество украинцев среди погибших значительно возросло

Всех жертв жуткой аварии идентифицировали.

Последние новости

Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)
Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую мировую войну, а при дальнейших ремонтах фасад их не менялся. Сегодня в таких домах продолжают жить люди и сдаются в аренду офисы. Одно из таких зданий находится на улице Староказацкой…

Сегодня 12:36
4
просмотров
Через Днепр назначили новые поезда к востоку Украины: расписание движения и цена
Через Днепр назначили новые поезда к востоку Украины: расписание движения и цена

Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.

Сегодня 12:14
3
просмотров
В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции
В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.

Сегодня 11:45
8
просмотров
Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал «смягчить» статью и «отмазать» обвиняемого
Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал «смягчить» статью и «отмазать» обвиняемого

В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.

Сегодня 11:31
4
просмотров
В Каменском мужчина сгорел в собственной квартире
В Каменском мужчина сгорел в собственной квартире

Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сегодня 10:55
4
просмотров
Где в Днепре можно увидеть «загадку автопрома» с непростой судьбой
Где в Днепре можно увидеть «загадку автопрома» с непростой судьбой

В музей в Днепре передали "загадку автопрома".

Сегодня 10:33
2
просмотров
Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы
Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Это нужно, чтобы сбалансировать биологическое и календарное время, а также для экономии электроэнергии.

Сегодня 10:00
9
просмотров
Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок
Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок

Не простим!

Сегодня 09:15
8
просмотров
Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге
Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Без паники – все под контролем!

Сегодня 09:00
8
просмотров
Навсегда 18: в бою за Украину погиб солдат из Каменского
Навсегда 18: в бою за Украину погиб солдат из Каменского

Вечная слава!

Сегодня 08:35
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх