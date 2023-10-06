Через Днепр назначили новые поезда к востоку Украины: расписание движения и цена

Как сообщили в Укрзализныце, со 2 сентября через Днепропетровщину курсирует поезд в Краматорск.
Пригородные поезда ездят в сообщении Краматорск – Верховцево – Краматорск. Они следуют через станции Лозовая, Павлоград-1, Новомосковск-Днепровский, Днепр-Главный, Каменское-Пассажирский, Верхнеднепровск.
Путешествие от начального до конечного пункта длится 6 часов и стоит 100 грн, что в шесть раз ниже автоперевозки по этому маршруту.
Пригородный поезд № 7006/7007 Краматорск – Верховцево курсирует ежедневно, кроме вторника, № 7008/7009/7003 Верховцево – Славянск также ежедневный, за исключением среды.
С подробным расписанием этих и других пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте Приднепровской железной дороги www.dp.uz.gov.ua, а также на информационных стендах железнодорожных вокзалов и станций.
Читайте также:
Автор:
Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Это нужно,…
В четверг, 5 октября, в Днепре на улице Владимира Вернадского…
В Днепре демонтировали шесть шлагбаумов, через которые не могли проехать…
Производительная ночь выдалась у пограничников в Одесской области.
В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.
Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Это нужно, чтобы сбалансировать биологическое и календарное время, а также для экономии электроэнергии.
Не простим!
Без паники – все под контролем!
Вечная слава!
Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Подготовьтесь!
В четверг, 5 октября, в Днепре на улице Владимира Вернадского горела квартира в пятиэтажном доме.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!