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Через Днепр назначили новые поезда к востоку Украины: расписание движения и цена

Сегодня 12:14
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Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.

Новости Днепра про Через Днепр назначили новые поезда к востоку Украины: расписание движения и цена

Как сообщили в Укрзализныце, со 2 сентября через Днепропетровщину курсирует поезд в Краматорск.

Пригородные поезда ездят в сообщении Краматорск – Верховцево – Краматорск. Они следуют через станции Лозовая, Павлоград-1, Новомосковск-Днепровский, Днепр-Главный, Каменское-Пассажирский, Верхнеднепровск.

Путешествие от начального до конечного пункта длится 6 часов и стоит 100 грн, что в шесть раз ниже автоперевозки по этому маршруту.

Пригородный поезд № 7006/7007 Краматорск – Верховцево курсирует ежедневно, кроме вторника, № 7008/7009/7003 Верховцево – Славянск также ежедневный, за исключением среды.

С подробным расписанием этих и других пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте Приднепровской железной дороги www.dp.uz.gov.ua, а также на информационных стендах железнодорожных вокзалов и станций.

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