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  • В Днепре 4 мужчин похитили сейф из квартиры в самом центре: что говорят в полиции

В Днепре 4 мужчин похитили сейф из квартиры в самом центре: что говорят в полиции

Сегодня 12:24
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22 июля группа мужчин похитила сейф и дорогие часы из квартиры на улице 93-й Холодноярской Бригады (ранее - Челюскина).

Новости Днепра про В Днепре 4 мужчин похитили сейф из квартиры в самом центре: что говорят в полиции

По данному факту полицейские открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.

Было установлено, что к краже причастны четверо мужчин – жители Днепра и Киева.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

4 октября в Киеве были задержаны двое фигурантов преступления. В их квартирах и автомобилях прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли номерные знаки, мобильные телефоны, банковские карты, наличные в гривнах и другие вещественные доказательства.

По результатам следственных мер двум мужчинам 35 и 37 лет были вручены сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

По другим фигурантам продолжается расследование. Также устанавливается причастность участников группировки к совершению аналогичных преступлений.

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