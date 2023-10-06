В Днепре 4 мужчин похитили сейф из квартиры в самом центре: что говорят в полиции

По данному факту полицейские открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.
Было установлено, что к краже причастны четверо мужчин – жители Днепра и Киева.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
4 октября в Киеве были задержаны двое фигурантов преступления. В их квартирах и автомобилях прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли номерные знаки, мобильные телефоны, банковские карты, наличные в гривнах и другие вещественные доказательства.
По результатам следственных мер двум мужчинам 35 и 37 лет были вручены сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
По другим фигурантам продолжается расследование. Также устанавливается причастность участников группировки к совершению аналогичных преступлений.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки…
Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира…
Без паники – все под контролем!
Вечная слава!
В Днепре на медиков напал неадекватный пациент.
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской области.
В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую мировую войну, а при дальнейших ремонтах фасад их не менялся. Сегодня в таких домах продолжают жить люди и сдаются в аренду офисы. Одно из таких зданий находится на улице Староказацкой…
Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.
В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.
В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.
Малыша, нуждавшегося в медицинской помощи, нашли за гаражами.
Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
В музей в Днепре передали "загадку автопрома".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!