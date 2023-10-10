Дрожали окна, двери, посуда: Украину всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4 балла (ВИДЕО)

В понедельник, 9 октября, жители Запада Украины почувствовали толчки от землетрясения, которое произошло в соседней Словакии.

Как сообщили в Главном центре специального контроля, землетрясение магнитудой 5,4 балла зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии. В результате толчки почувствовали в Ужгороде, Львове, Мукачево и других населённых пунктах.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км в 21:23 по Киевскому времени. По классификации оно относится к очень умеренным.

Такое землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожь мебели. Землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры, – говорится в сообщении центра специального контроля.

Толчки подтвердили и в Закарпатской ОВА.

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов. По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Идет мониторинг ситуации, – говорится в сообщении.

Ужгород (видео опубликовали в сети):

Львов (видео опубликовали в сети):

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