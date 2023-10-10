Тремтіли вікна, двері, посуд: Україну сколихнув землетрус магнітудою 5,4 бала (ВІДЕО)

Як повідомили у Головному центрі спеціального контролю, землетрус магнітудою 5,4 бала зафіксували поблизу Гуменного, що в Словаччині. У результаті поштовхи відчули в Ужгороді, Львові, Мукачеві та інших населених пунктах.
Зазначається, що землетрус стався на глибині 10 кілометрів о 21:23 за Київським часом. За класифікацією він належить до сильно помірних.
Такий землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Землетрус не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні центру спеціального контролю.
Поштовхи підтвердили і в Закарпатській ОВА.
Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів. За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації, – йдеться у повідомленні.
Відео з Ужгорода (опублікували у мережі):
Відео зі Львова (опублікували у мережі):
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